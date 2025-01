Budget 2025: भारत का पहला बजट किस अंग्रेज ने किया था पेश, आजादी मिलने से 87 साल पहले ही पेश किया गया था

भारत का पहला बजट और जेम्स विल्सन का योगदान (Budget 2025)

1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत पर आर्थिक संकट (Budget 2025) गहराने लगा। ऐसे में ब्रिटेन से स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स विल्सन को भारत भेजा गया। 1859 में भारत आए जेम्स विल्सन ने अगले ही वर्ष, 1860 में, भारत का पहला बजट पेश किया। विल्सन को बाजार और व्यापार का गहरा ज्ञान था। उनकी वित्तीय समझ ने ब्रिटिश राज को भारत में वित्तीय संकट से उबारने में मदद की। प्रसिद्ध पुस्तक Financial Foundations of the British Raj में सर रिचर्ड टेम्पल ने विल्सन के योगदान को विस्तार से वर्णित किया है। उन्होंने लिखा, विल्सन ने भारत में पहली बार इंग्लैंड की तर्ज पर एक वित्तीय बजट (Budget 2025) तैयार किया। उन्होंने वित्तीय तंत्र को एकजुट किया, जो सैन्य और राजनीतिक अशांति के कारण बिखर चुका था।