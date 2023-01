कम प्राइज में हवाई यात्रा करने का अच्छा मौका! Go First एयरलाइंस सस्ते में दे रही देश-विदेश घूमने का मौका

नई दिल्लीPublished: Jan 16, 2023 06:32:17 pm Submitted by: Abhishek Kumar Tripathi

Go First एयरलाइंस सस्ते में देश-विदेश घूमने का मौका दे रही है, जिसके लिए उसने 'ट्रैवल इंडिया ट्रैवल सेल' की शुरुआत की है। आइए जानते हैं यह सेल कब से कब तक चलेगी, जिसका जरिए आप सस्ती हवाई यात्रा कर सकते हैं।

अगर आप आने वाले दिनों में देश-विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। Go First एयरलाइंस सबसे कम प्राइज में हवाई यात्रा करने का मौका देने का दावा कर रही है, जिसके लिए उसने 'ट्रैवल इंडिया ट्रैवल सेल' की शुरुआत की है। ये सेल 16 जनवरी यानी आज से शुरू हो चुकी है जो 19 जनवरी तक चलेगी। इस सेल के दौरान से 4 फरवरी से 30 सितंबर तक देश-विदेश की यात्रा करने के लिए आप कम दाम में टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही Go First एयरलाइंस इस सेल में फ्री फ्लाइट कैंसिलेशन और फ्री फ्लाइट रिशेड्यूल करने का भी ऑप्सन दे रही है।