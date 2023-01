55 यात्रियों को बस में ही छोड़कर उड़ गई फ्लाइट, DGCA ने Go First को भेजा नोटिस

Submitted by:

बेंगलुरु से दिल्ली जा रही गो फर्स्ट की फ्लाइट 55 पैसेंजर्स को लिए बिना ही उड़ गई, जिस दौरान फ्लाइट उड़ान भर रही थी उस दौरान यात्री बस से फ्लाइट की ओर आ रहे थे। DGCA ने इसको लेकर एयरलाइंस से रिपोर्ट मांगी है।

GoFirst flight flew away leaving 55 passengers on bus, DGCA asked for Explanation