सोना 5 लाख के पार जाएगा, 2030 तक ताबड़तोड़ चढ़ेंगे दाम, Gold Price पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी

गोल्ड को लेकर एस्ट्रोलॉजर डॉ. वाई राखी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि वर्ष 2030 तक सोने के दाम चढ़कर 5 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। एक पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि सोने के दाम को लेकर उनका क्या अनुमान है। क्या गोल्ड प्राइस ऊपर जाएंगे या स्थिर रहेंगे? इस पर उन्होंने कहा - सोना और महंगा होगा। 2030 तक सोने की कीमत 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। मालूम हो कि सोने और चांदी ने पिछले साल शानदार रिटर्न दिया था। इस साल भी अब तक दोनों काफी मजबूत हुए हैं। हालांकि, एक-दो बड़ी गिरावट भी देखने को मिली हैं। एक्स्पर्ट्स का कहना है कि ईरान-अमेरिका संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध सहित यूएस टैरिफ के चलते सोने और चांदी को मजबूती मिलने की संभावना आगे भी बनी रहेगी।