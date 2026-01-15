15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

सोना 5 लाख के पार जाएगा, 2030 तक ताबड़तोड़ चढ़ेंगे दाम, Gold Price पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी

Astrology gold price prediction: सोने की कीमतों के 2030 तक ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने की संभावना है। एक भविष्यवाणी में कहा गया है कि गोल्ड 5 लाख का आंकड़ा पार कर सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 15, 2026

Gold rate future prediction

सोने ने पिछले साल शानदार रिटर्न दिया था। (PC: AI)

Gold price forecast: यदि आपको उम्मीद है कि सोना आने वाले दिनों में सस्ता होगा, तो आप गलत हैं। कम से कम एक भविष्यवाणी में तो यही कहा गया है। एक मशहूर ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर का कहना है कि सोना बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा और 2030 तक 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर जाएगा। फिलहाल गोल्ड प्राइस 1,43,330 रुपए चल रहे हैं। कमोडिटी एक्स्पर्ट्स भी सोने को लेकर फिलहाल बुलिश हैं। उनका मानना है कि गोल्ड को सपोर्ट देने वाले फैक्टर्स मौजूद हैं। ऐसे में कीमतों में तेजी आगे भी देखने को मिल सकती है। हालांकि, जिस रफ्तार का दावा एस्ट्रोलॉजर ने किया है, वो एक्स्पर्ट्स के अनुमान से कहीं ज्यादा है।

Gold में आती रहेगी मजबूती

गोल्ड को लेकर एस्ट्रोलॉजर डॉ. वाई राखी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि वर्ष 2030 तक सोने के दाम चढ़कर 5 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। एक पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि सोने के दाम को लेकर उनका क्या अनुमान है। क्या गोल्ड प्राइस ऊपर जाएंगे या स्थिर रहेंगे? इस पर उन्होंने कहा - सोना और महंगा होगा। 2030 तक सोने की कीमत 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। मालूम हो कि सोने और चांदी ने पिछले साल शानदार रिटर्न दिया था। इस साल भी अब तक दोनों काफी मजबूत हुए हैं। हालांकि, एक-दो बड़ी गिरावट भी देखने को मिली हैं। एक्स्पर्ट्स का कहना है कि ईरान-अमेरिका संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध सहित यूएस टैरिफ के चलते सोने और चांदी को मजबूती मिलने की संभावना आगे भी बनी रहेगी।

कैसा रहेगा Stock Market?

डॉ. वाई राखी ने शेयर बाजार को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक, स्टॉक मार्केट में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। भारत के साथ ही अमेरिकी मार्केट में भी यही स्थिति बनी रहेगी। डॉ. वाई राखी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा कि इसे लेकर वाद-विवाद देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कुछ नए कानून भी अमल में सकते हैं। आने वाला समय क्रिप्टो निवेशकों के लिए बुरा हो सकता है, वे डिप्रेशन में जा सकते हैं। वहीं, उन्होंने भारतीय रुपए में मजबूती की बात कही है। एस्ट्रोलॉजर का दावा है कि रुपया मजबूती हासिल करेगा। डॉलर के मुकाबले उसकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा।

अभी क्या चल रहे भाव?

सोने और चांदी के मौजूदा दाम की बात करें, तो गोल्ड में नरमी आई है जबकि चांदी चढ़ी है। गुडरिटर्न्स के अनुसार, 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1,43,330 रुपए पर मिल रहा है। पिछले सत्र के मुकाबले इसमें 800 रुपए से अधिक की नरमी आई है। चांदी 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। पिछले सत्र की तुलना में इसमें करीब 5 हजार रुपए का उछाल आया है।

ये भी पढ़ें

मानसिक शांति के लिए छोड़ी TCS की नौकरी, अब वन विभाग में बीट ऑफिसर, ‘इससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती’
कारोबार
Dumka forest officer story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 12:33 pm

Published on:

15 Jan 2026 12:30 pm

Hindi News / Business / सोना 5 लाख के पार जाएगा, 2030 तक ताबड़तोड़ चढ़ेंगे दाम, Gold Price पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

गिफ्ट सिटी एक मात्र ऐसी जगह है जहां केवल विदेशी मुद्रा में ही होता है व्यापारिक लेनदेन

नई दिल्ली

BMC चुनाव के लिए शेयर बाजार बंद करने पर नाराज हुए नितिन कामत; कहा- 'ये एक खराब प्लानिंग है'

कारोबार

सस्ते में चाहिए ट्रेन की टिकट? इस ऐप पर मिल रहा है ऑफर, जानिए कैसे पाएं डिस्काउंट

railone app offer 3% off
कारोबार

पोर्टफोलियो चमकाने वाले 4 मल्टीबैगर शेयर! 3,800% का दिया धमाकेदार रिटर्न

कारोबार

Gen Z ने बदल दी नौकरी की परिभाषा, इनके लिए सैलरी नहीं है उतनी इंपोर्टेंट, फिर क्या देखते हैं?

gen z job market
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.