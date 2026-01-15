सोना 5 लाख के पार जाएगा, 2030 तक ताबड़तोड़ चढ़ेंगे दाम, Gold Price पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी

सोने ने पिछले साल शानदार रिटर्न दिया था। (PC: AI)
Gold price forecast: यदि आपको उम्मीद है कि सोना आने वाले दिनों में सस्ता होगा, तो आप गलत हैं। कम से कम एक भविष्यवाणी में तो यही कहा गया है। एक मशहूर ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर का कहना है कि सोना बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा और 2030 तक 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर जाएगा। फिलहाल गोल्ड प्राइस 1,43,330 रुपए चल रहे हैं। कमोडिटी एक्स्पर्ट्स भी सोने को लेकर फिलहाल बुलिश हैं। उनका मानना है कि गोल्ड को सपोर्ट देने वाले फैक्टर्स मौजूद हैं। ऐसे में कीमतों में तेजी आगे भी देखने को मिल सकती है। हालांकि, जिस रफ्तार का दावा एस्ट्रोलॉजर ने किया है, वो एक्स्पर्ट्स के अनुमान से कहीं ज्यादा है।
गोल्ड को लेकर एस्ट्रोलॉजर डॉ. वाई राखी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि वर्ष 2030 तक सोने के दाम चढ़कर 5 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। एक पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि सोने के दाम को लेकर उनका क्या अनुमान है। क्या गोल्ड प्राइस ऊपर जाएंगे या स्थिर रहेंगे? इस पर उन्होंने कहा - सोना और महंगा होगा। 2030 तक सोने की कीमत 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। मालूम हो कि सोने और चांदी ने पिछले साल शानदार रिटर्न दिया था। इस साल भी अब तक दोनों काफी मजबूत हुए हैं। हालांकि, एक-दो बड़ी गिरावट भी देखने को मिली हैं। एक्स्पर्ट्स का कहना है कि ईरान-अमेरिका संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध सहित यूएस टैरिफ के चलते सोने और चांदी को मजबूती मिलने की संभावना आगे भी बनी रहेगी।
डॉ. वाई राखी ने शेयर बाजार को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक, स्टॉक मार्केट में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। भारत के साथ ही अमेरिकी मार्केट में भी यही स्थिति बनी रहेगी। डॉ. वाई राखी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा कि इसे लेकर वाद-विवाद देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कुछ नए कानून भी अमल में सकते हैं। आने वाला समय क्रिप्टो निवेशकों के लिए बुरा हो सकता है, वे डिप्रेशन में जा सकते हैं। वहीं, उन्होंने भारतीय रुपए में मजबूती की बात कही है। एस्ट्रोलॉजर का दावा है कि रुपया मजबूती हासिल करेगा। डॉलर के मुकाबले उसकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा।
सोने और चांदी के मौजूदा दाम की बात करें, तो गोल्ड में नरमी आई है जबकि चांदी चढ़ी है। गुडरिटर्न्स के अनुसार, 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1,43,330 रुपए पर मिल रहा है। पिछले सत्र के मुकाबले इसमें 800 रुपए से अधिक की नरमी आई है। चांदी 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। पिछले सत्र की तुलना में इसमें करीब 5 हजार रुपए का उछाल आया है।
