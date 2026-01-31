Gold Silver Price: सोना-चांदी ने तोड़ी उम्मीदें, एक ही दिन में चांदी गिरी 88,000, जानिए आज के लेटेस्ट भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
Gold Silver Price Drop Drastically: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी और डॉलर की मजबूती का असर अब भारतीय सर्राफा बाजार पर भी साफ दिखने लगा है। बीते कुछ सत्रों से कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव बना हुआ था, लेकिन आज गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी दोनों में तेज बिकवाली देखने को मिली है। सोना और चांदी दबाव में कारोबार करते नजर आए।
सोने के भाव में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। कल शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोना 1.63 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखा था। लेकिन आज घरेलू वायदा बाजार में MCX पर सोना आज शनिवार को करीब 1,49,075 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखा। यानी एक ही दिन में सोने की कीमत में करीब 14,000 रुपये की गिरावट आई।
चांदी के निवेशकों को भी आज राहत नहीं मिली। MCX पर चांदी आज करीब 2,91,922 रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार करती दिखी। कल भाव की बात करें तो चांदी लगभग 3.79 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी। यानी एक ही दिन में चांदी की कीमत में लगभग 88,000 रुपये की गिरावट नजर आती है। बाजार की धारणा कमजोर बनी हुई है। पिछले कुछ सत्रों में आई तेज चाल के बाद अब चांदी में भी मुनाफावसूली हावी होती दिख रही है।
कीमती धातुओं पर दबाव की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आ रही कमजोरी मानी जा रही है। ग्लोबल लेवल पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। साथ ही, बजट 2026 आने से पहले निवेशकों में सतर्कता बनी हुई है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से सुरक्षित निवेश की मांग घटी है, जिसका सीधा असर सोने पर पड़ा। वैश्विकअनिश्चितता ने भी निवेशकों को सतर्क कर दिया है। यही वजह है कि घरेलू बाजार में भी सोना और चांदी कमजोर नजर आए।
