Gold Silver Price: सोना-चांदी ने तोड़ी उम्मीदें, एक ही दिन में चांदी गिरी 88,000, जानिए आज के लेटेस्ट भाव

चांदी के निवेशकों को भी आज राहत नहीं मिली। MCX पर चांदी आज करीब 2,91,922 रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार करती दिखी। कल भाव की बात करें तो चांदी लगभग 3.79 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी। यानी एक ही दिन में चांदी की कीमत में लगभग 88,000 रुपये की गिरावट नजर आती है। बाजार की धारणा कमजोर बनी हुई है। पिछले कुछ सत्रों में आई तेज चाल के बाद अब चांदी में भी मुनाफावसूली हावी होती दिख रही है।