गुलरेज आलम और मोहम्मद बादशाह अंसारी व्यपारियों की कर रहे हैं डिजिटली मदद

नई दिल्‍ली। हर तरफ व्यापार में मंदी का दौर हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा छोटे और मंझले व्यापारी परेशान हैं जिनकी सैल्स एकदम से थम सी गई हैं। ऊपर से लोन की ईएमआई और दुकान, मकान के किराये की टेंशन। ऐसे में परेशान व्यापारी अपने काम धंधे को फिर से पटरी पर लानें की कोशिश में जुटे हैं। वो तलाश में हैं कि कैसे तेजी से सैल्स और मुनाफा बढ़ाएं। अगर आप भी हैं, इन सब परेशानियों के शिकार और तलाश रहे हैं समाधान तो....आपकी समस्या का समाधान हो सकती हैं। गौरतलब है कि "टीमोलॉजी" को देश की टॉप 10 पीआर एजेंसीज की सूची में शामिल किया जा चुका हैं। वही देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा "टीमोलॉजी" की टीम को पुरस्कृत भी किया जा चुका हैं।

टीमोलॉजी क्या हैं?

भारत में कोलकाता में रजिस्टर्ड आईटी कंपनी का नाम टीमोलॉजी सॉफ्टेक एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसने ग्लोबली धूम मचा रखी हैं। क्योंकि इतने कम समय में इतना बेहतरीन प्रदर्शन हर किसी ब्राडिंग कंपनी के लिए आसान नहीं होता हैं। टीमोलॉजी डिजिटल पीआर, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ(SEO),वेबसाइट डेवलपमेंट, ब्राडिंग के क्षेत्र में नामी कंपनी टीमोलॉजी के सह-संस्थापक मोहम्मद बादशाह अंसारी की पुस्तक "All About The PR In The Digital World" ब्रांडिंग क्षेत्र में बेहद मददगार साबित हुई हैं।इस पुस्तक का सह-लेखन गुलरेज आलम ने किया हैं।

टीमोलॉजी कौन-कौनसी सेवाएं देती हैं।

टीमोलॉजी पीआर के साथ डिजिटल मार्केटिंग, सभी जरुरी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर काम करेंगी। जिससे स्मॉल एंड मिडिल बिजनेस को नई ताकत मिलेगीं।वहीं ऑफलाइन सिस्टम का ऑनलाइन सोशल साइट्स के जरिए योजनाबद्ध तरीके से तेजी के साथ उनके घटे सेल्स को इनक्रीज करने का काम करेगी। इसके साथ ही टीमोलॉजी की टीम अपने वर्षों के अनुभव और तकनीकी समझ(एसीओ,सोशल नेटवर्किंग आदि) से संकट के समय में बिजनेस के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

टीमोलॉजी ही बेहतर विकल्प क्यों?

आपके मन में यह सवाल होगा कि हम टीमोलॉजी की टीम की ही मदद क्यों? लें। जब बाजार में और भी कई विकल्प मौजूद हैं। गौरतलब हैं कि टीमोलॉजी सोशल मीडिया मार्केटिंग और पीआर की दुनिया में लंबे समय से सक्रिय है। देश और दुनिया में कई नामी-गिरामी सेलिब्रिटीज पॉलीटिशियंस और कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े संतुष्ट लोगों की एक लंबी सूची है । आपको जानकर खुशी होगी कि टीमोलॉजी बॉलीवुड और हॉलीवुड की हाल ही में आने वाली वेब सीरीज की मीडिया पार्टनर भी हैं।