महज तीन शब्द डालकर फ्री में पता करें Internet Speed, जानिए तरीका

कोरोना वायरस महामारी के बाद से ही कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। भले ही केस कम आने के बाद पाबंदियां हट गई हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे दफ्तर हैं जो कर्मचारियों को घर से ही काम करवा रहे हैं। ऐसे में काम के दौरान जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो है इंटरनेट की। क्योंकि सारा काम ही इंटरनेट की अच्छी स्पीड पर निर्भर करता है। ऐसे में लोग स्पीड डाउन होने के बाद काफी परेशान होते हैं। कई बार तो घंटों कस्टमर केयर से ये पता करने में ही निकल जाता है, कि स्पीड कितनी आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप गूगल के जरिए अपनी इंटरनेट स्पीड चेक कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल मुफ्त। जानते हैं कैसे?

How To Check Internet Speed From Google Just Follow These Simple Steps