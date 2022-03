अगर 31 मार्च तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो क्या होगा? एक क्लिक में जानिए

आपने अभी तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN को आधार ( Aadhaar ) से लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। क्योंकि आपके पास सिर्फ 31 मार्च तक का वक्त बचा है। करीब दो हफ्ते में आपने ये काम नहीं किया तो आपकी मुश्किल पढ़ सकती है।

सरकार ने कई कामों में सुविधा के लिए परमानेंट अकाउंट यानि PAN और आधार (Aadhaar Card) आदि को लिंक किया है, ताकि वो काम आसानी से और जल्द हो जाएं। लेकिन अगर आपने PAN-Aadhaar को अब तक लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। क्योंकि सरकार ने इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। यानी करीब दो हफ्ते का वक्त आपके पास बचा है। अगर अब तक दोनों को लिंक नहीं कर पाएं तो तुरंत ये काम कर दें। इन दोनों को लिंक करने के लिए बहुत आसान तरीका है। ऑनलाइन आप घर बैठे आसान स्टेप्स के जरिए इन्हें लिंक कर सकते।

Pan Aadhaar Link Last Date Is 31 March Know How To Link These Documents