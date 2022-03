Indian Railways: मिलेगी कंफर्म लोअर बर्थ! IRCTC ने बताया कैसे बुक करें टिकट

रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे लगातार कुछ ना कुछ करती रहती है। आप भी ट्रेन का सफर करते हैं और टिकट बुक करते समय आपको लोअर बर्थ नहीं मिलती है, तो आपकी इस समस्या का समाधान भी रेलवे निकाला है। आईआरसीटीसी ने बताया कि किस तरह टिकट बुकिंग के वक्त लोअर बर्थ कंफर्म मिल सकती है।

भारती रेलवे ( Indian Railway ) लगातार अपने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर काम करती रहती है। फिर वो समय पर ट्रेन पहुंचाना हो या फिर ट्रेन टिकट से लेकर अन्य सुविधाएं। कोरोना से जंग के बीच भी रेलवे ने लगातार यात्रियों का ध्यान रखा। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल इंडियन रेलवे की तरफ से ट्रेनों में सफर करने के दौरान सीनियर सिटिजंस को लोअर बर्थ की प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब टिकट बुकिंग के दौरान सीनियर सिटिजन के लिए आग्रह करने के बावजूद लोअर बर्थ नहीं मिलता है। इससे उन्हें यात्रा में परेशानी होती है। जो अब नहीं होगी, क्योंकि अब कंफर्म लोअर बर्थ मिल जाएगा। इंडियन रेलवे ने बताया है कि कैसे आपको कंफर्म लोअर बर्थ मिल सकता है।

Indian Railways Rule You Get Confirmed Lower Berth Know Here how IRCTC News