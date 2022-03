अपने स्मार्टफोन से LIVE ट्रेन चलने की स्थिति मुफ्त में ट्रैक करें, जानिए कैसे

लंबी दूरी की यात्रा के लिए लाखों यात्री भारतीय रेलवे पर निर्भर हैं। कई बार ट्रेनें लेट हो जाती हैं जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। हालांकि इसमें सुधार के लिए रेलवे लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब अपने स्मार्ट फोन के जरिए लाइव ट्रेन चलने की स्थिति जान सकेंगे। वो भी बिल्कुल मुफ्त।

देशभर में करोड़ों लोग लंबी दूरी के लिए रेल यात्रा करते हैं। लेकिन कई बार ट्रेन के देरी से चलने या पहुंचने पर उनके समय की काफी बर्बादी होती है। कई बार गंतव्य तक पहुंचने में अपेक्षा से अधिक समय लगता है। हालांकि भारतीय रेलवे लगातार ट्रेन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर काम कर रहा है। ऐसे में आप जानना चाहते हैं कि ट्रेन अंतिम गंतव्य से कितनी दूर है, तो आपको अनावश्यक रूप से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने और घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। आप अपने स्मार्टफोन के जरिए ये जान सकते हैं कि ट्रेन कहां जा रही है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

