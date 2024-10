How To Get Out of Debt: कर्ज से कैसे बाहर निकलें, 6 आसान तरीके जिनसे आप कर्ज को उतार सकते हैं

ये भी पढ़े:- BSNL ला रही सैटेलाइट नेटवर्क: बिना सिम के होगी कॉलिंग, एयरटेल-जियो की बढ़ी चिंता जी का जंजाल होता है कर्ज (How To Get Out of Debt) Debt Trap: कई लोग कर्ज तो ले लेते है लेकिन उसे समय पर चूका नहीं पाते जिनसे उनकी कर्ज काफी ज्यादा बढ़ जाती है, पुराने कर्ज को न चूका पाना और आमदनी में बढ़ोतरी न होने की वजह से पुराने कर्ज को चुकाने के लिए फिर नया कर्ज लेना पड़ता है ताकि जितना हो सके बैंक के पेनेल्टी से बच सके हलाकि कर्ज के बढ़ने से इंसान की टेंशन भी बढ़ जाती है जिनसे वह मानसिक तनाव में रहता है । कई लोग कर्ज तो ले लेते है लेकिन उसे समय पर चूका नहीं पाते जिनसे उनकी कर्ज काफी ज्यादा बढ़ जाती है, पुराने कर्ज को न चूका पाना और आमदनी में बढ़ोतरी न होने की वजह से पुराने कर्ज को चुकाने के लिए फिर नया कर्ज लेना पड़ता है ताकि जितना हो सके बैंक के पेनेल्टी से बच सके हलाकि कर्ज के बढ़ने से इंसान की टेंशन भी बढ़ जाती है जिनसे वह मानसिक तनाव में रहता है ।

कर्ज ख्तम करने के 6 सबसे बेहतर तरीके (How To Get Out of Debt) 1. बजट बनाएं और उसका पालन करें (How To Get Out of Debt)

कर्ज से निपटने का सबसे पहला कदम है एक मजबूत बजट तैयार करना। अपनी मासिक आय और खर्चों का विश्लेषण करें और यह सुनिश्चित करें कि गैर-जरूरी खर्चों पर कटौती की जाए। बजट से आपको यह पता चलेगा कि कितनी राशि आप हर महीने कर्ज चुकाने के लिए अलग रख सकते हैं।

2. सबसे पहले उच्च ब्याज वाले कर्ज को चुकाएं (How To Get Out of Debt)

यदि आपके पास कई कर्ज हैं, तो सबसे पहले उन कर्जों को चुकाना शुरू करें जिन पर सबसे ज्यादा ब्याज दर है। यह आपको ब्याज के रूप में लगने वाले अतिरिक्त खर्चों से बचाएगा। इसे ‘ऋण बर्फबारी’ या ‘ऋण हिमस्खलन’ विधि भी कहा जाता है, जिसमें सबसे महंगे कर्ज से शुरुआत की जाती है।

3. ऋण पुनर्गठन (Debt Consolidation) का लाभ लें (How To Get Out of Debt)

अगर आपके पास कई अलग-अलग लोन हैं, तो आप उन्हें एक बड़े लोन में समेकित कर सकते हैं। इसे ऋण पुनर्गठन कहा जाता है। इससे आपको एक ही मासिक भुगतान करना होगा, जिससे ब्याज दरों को कम किया जा सकता है और कर्ज चुकाने में आसानी होगी। यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, जिनके पास उच्च ब्याज दर वाले कई कर्ज हैं।

4. आमदनी बढ़े तो चुकौती भी बढ़ाये (How To Get Out of Debt)

अगर आप तेजी से कर्ज कम करना चाहते है तो आमदनी बढ़ते ही अपने लोन की किश्त की रकम बढ़ा दे इससे आप लोन की रकम ज्यादा जल्दी चूका पाएंगे।

मान लीजिये आपके आये में 8प्रतिशत की वृद्धि होती है,तो आप अपनी EMI में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर सकते है।

6. आपातकालीन फंड तैयार रखें (How To Get Out of Debt)

कर्ज चुकाते समय एक आपातकालीन फंड बनाना बेहद जरूरी है। यह फंड आपको अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों से निपटने में मदद करेगा, ताकि आपको फिर से कर्ज लेने की आवश्यकता न पड़े। यह फंड आपकी वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाए रखने में सहायक होगा और आपको कर्ज से बाहर निकलने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा।