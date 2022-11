अब सैलून बिजनेस में उतरेंगे मुकेश अंबानी, ये है Reliance रिटेल का प्लान

मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance रिटेल अब सैलून बिजनेस में एंट्री करने जा रही है, जो चेन्नई की नेचुरल्स सैलून एंड स्पा में लगभग 49% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। इसके लिए अभी दोनों कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।

Mukesh Ambani To Enter Salon Business, this is the plan of Reliance Retail