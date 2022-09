कांग्रेस ने अरबपति गौतम अडानी, मुकेश अंबानी के लिए 'जानबूझकर' ONGC खत्म करने का लगाया आरोप

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर अरबपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए 'जानबूझकर' ONGC खत्म करने का आरोप लगाया है। दरअसल 2021 से तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) नियमित अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के बिना है, जिसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदाी सरकार पर निशाना साधा है।

सरकार में बुधवार 1 अगस्त को तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) में राजेश कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। पिछले एक साल में ONGC में तीसरे "अंतरिम" अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 2021 से ONGC में नियमित रूप से अध्यक्ष नियुक्ति नहीं किए हैं,जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) को खत्म करना चाहती है, जिससे अरबपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को फायदा हो सके।

congress takes a jibe at pm Modi as ongc remains without a regular chairman since April 2021