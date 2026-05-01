CM ममता बनर्जी की वापसी होगी या नहीं? उत्तर में BJP दे रही कड़ी टक्कर, किन इलाकों पर TMC को पूरा भरोसा?

पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 15 साल से बिना रुके सत्ता में है, लेकिन इस बार भाजपा ने उनको जबरदस्त चुनौती दी है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि यह मुकाबला बेहद कड़ा और निजी स्तर का हो गया है।