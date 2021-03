इनकम टैक्स की वेबसाइट क्रैश, अब कैसे ऑफलाइन होगा पैन से आधार लिंक

नई दिल्ली। आज का दिन खाता धारकों के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आया था। क्योंकि जिस समय लोग अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करा रहे थे तभी इनकम टैक्स की वेबसाइट क्रैश होकर अधर पर लटक गई, जिसके चलते पेंडिग पड़े काम भी लटककर रह गए। काफी दिनों से लोगों को बार बार यही चेतावनी दी जा रही थी कि वे बैंक से जुड़े काम 31 मार्च से पहले तक करवा लें। लेकिन जब लोग आज के आखिरी दिन आधार और पैन कार्ड को लिंक करा रहे थे उस दौरान ज्यादा संख्या में लगातार हो रहे काम के चलते इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया कि साइट ही क्रेश हो गई। जिसकी वजह से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

Is it a new way that government is planning to raise funds by charging penalty....?? As they know that today is the last day of Linking pan card with aadhar card , their website is not working........ #PANcard pic.twitter.com/QI3Glp7QxL

साइट बार-बार होती रही क्रैश

इनकम टैक्स की साइट पर आज काफी लोग एक साथ एक्सेस कर रहे थे जिसके चलते साइट पर कई तरह की समस्याएं आने लगीं। पहले साइट करीब साढ़े 12 बजे अचानक बंद हो गई। इसके बाद टेक्निशियन की मदद से उसे सुधार तो लिया गया, लेकिन यह परेशानी शाम छह बजे तक ऐसी ही बनी रही। जिसकी वजह से काफी कम लोग ही अपना काम करा सके। अब इस परेशानी को देखते हुए लोग ट्विटर पर शिकायत करते हुए पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

I wonder how cheap and low capacity servers are used in government sites.



They don't have money to maintain servers but have so much money to construct a new parliament for just a few lacking chairs. And a lot of money to spend on advertising of digital India.#PANcard #Aadhaar pic.twitter.com/d9jb3A3w40