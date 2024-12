Petrol-Diesel Price Today: गुरूवार के दिन क्या है पेट्रोल-डीजल के रेट? यहां करें चेक

दिल्ली (Today Petrol Diesel Price in Delhi) पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.67 प्रति लीटर मुंबई (Today Petrol Diesel Price in Mumbai) पेट्रोल: ₹103.68 प्रति लीटर

डीजल: ₹90.03 प्रति लीटर जयपुर (Today Petrol Diesel Price in Jaipur)

पेट्रोल: ₹104.72 प्रति लीटर

डीजल: ₹90.21 प्रति लीटर कोलकाता (Today Petrol Diesel Price in Kolkata) पेट्रोल: ₹105.01 प्रति लीटर

डीजल: ₹91.82 प्रति लीटर गुरुग्राम (Today Petrol Diesel Price in Gurgaon) पेट्रोल: ₹94.98 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.82 प्रति लीटर

चेन्नई (Today Petrol Diesel Price in Chennai) पेट्रोल: ₹100.80 प्रति लीटर

डीजल: ₹92.39 प्रति लीटर बेंगलुरु (Today Petrol Diesel Price in Bangalore) पेट्रोल: ₹102.92 प्रति लीटर

डीजल: ₹88.99 प्रति लीटर पटना (Today Petrol Diesel Price in Patna)

पेट्रोल: ₹105.58 प्रति लीटर

डीजल: ₹92.92 प्रति लीटर लखनऊ (Today Petrol Diesel Price in Lucknow) पेट्रोल: ₹94.69 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.81 प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल की कीमत कौन करता है तय? पेट्रोल और डीजल (Petrol-Diesel Price Today) की कीमत तय करने की जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) की होती है। ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों के आधार पर रोजाना इनकी समीक्षा करती हैं। पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमतों पर राज्य और केंद्र सरकार टैक्स लगाती हैं, जिससे उनकी अंतिम कीमतें प्रभावित होती हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार सीधे तौर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय नहीं करती।