स्टारबक्स के प्याले में मिलेगी मसाले वाली चाय, लगेगा देसी मेन्यू का तड़का

भारतीयों की पसंद को देखते हुए स्टारबक्स अब अपने मेन्यू में बदलाव लाने जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी इंटरनेशनल ब्रांड ने अपने स्वाद को बदला है। इससे पहले नेस्ले, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स जैसे इंटनेशनल ब्रांड ने भी अपने मेन्यू में देसी तड़का लगाया है।

पूरी दुनिया में ऐसे कई ब्रांड हैं जिन्होंने भारत में अपनी नीव जमाने के लिए अपने फॉर्मेट में बदलाव किया है। खासतौर पर फूड और बेवरेज बनाने वाली कंपनियों ने अपने मेन्यू में देसी तड़का लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारबक्स भी भारत में अपनी 'इंडियन सोल' ढूंढ रहा है। यानी की जल्द ही स्टारबक्स के मेन्यू में भी आपको बदलाव नजर आएगा। बताया जा रहा है कि कंपनी अपने मेन्यू में मसाला चाय और गर्मागर्म फिल्टर कॉफी पेश करने की तैयारी में है।

