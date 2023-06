Twitter को हुआ ज़बरदस्त नुकसान, 7 महीने में वैल्यू हुई 66% कम

Twitter को हुआ ज़बरदस्त नुकसान, 7 महीने में वैल्यू हुई 66% कम

Published: Jun 01, 2023

Twitter's Value Goes Down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदे हुए अब एलन मस्क को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। एलन ने पिछले साल 27 अक्टूबर को ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था। पर क्या आप अंदाजा लगा सकते है कि आज की तारीख में ट्विटर की वैल्यू कितनी है? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

