BMW इस साल भारत में पेश करेगी 25 नए प्रोडक्ट, लॉन्च की 3 Series Gran Limousine

नई दिल्ली। भारत में इस साल बीएमडब्लू अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने में जुटी हुई है। कंपनी की योजना है कि इस साल भारत में अपने नए 25 प्रोडक्ट पेश किए जाएं ताकि कोरोना वायरस महामारी के चलते बिगड़े हालात के बाद बिक्री बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही कंपनी ने गुरुवार को BMW 3 Series Gran Limousine को भी लॉन्च किया।

बीएमडब्लू ने BMW 3 Series Gran Limousine की कीमत 51.5 से 53.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी है। कंपनी का मानना है कि वह इस साल दो अंकों में विकास करेगी क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अंतरराष्ट्रीय यात्रओं और घूमने-फिरने-अवकाश पर लगी पाबंदी के बाद अब लोग लग्जरी कारों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे मांग बढ़ रही है।

3 सीरीज़ ग्रैन लिमोजिन लोकप्रिय सेडान का लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन है। जाहिर है इस कार में ज्यादा स्थान और आराम का वादा बीएमडब्ल्यू इंडिया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल होने के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है।

3 सीरीज ग्रैन लिमोजिन का पुरानी 3 सीरीज की तुलना में व्हीलबेस 110 मिमी अधिक लंबा है और इसकी लंबाई 2,961 मिमी है। सेडान कुल मिलाकर 120 मिमी लंबी है जो पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए ज्यादा लेग स्पेस देने में मदद करती है और यह 43 मिमी अधिक है। इसके अलावा ऊंचाई में भी मामूली सा बदलाव है।

3 सीरीज ग्रैन लिमोजिन में रियर सीट कुशनिंग में और सुधार किया गया है जो काफी ज्यादा आराम को जोड़ता है। केबिन में पैनारोमिक ग्लास सनरूफ, एंबिएंट लाइट्स, BMW Live कॉकपिट प्रोफेशनल और वायरलेस चार्जिंग का भी दावा है।

कार में बोनट के नीचे एक 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और एक 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन का विकल्प है। पेट्रोल इंजन 258 PS की अधिकतम ताकत और 400 Nm का सर्वाधिक टॉर्क प्रदान करता है जबकि डीजल इंजन 190 PS की जबर्दस्त ताकत और 400 Nm का टॉर्क पैदा करता है।

