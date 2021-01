टेस्ला Model Y को चुनौती, मर्सडीज बेंज ने पेश की ऑल-इलेक्ट्रिक EQA 250

नई दिल्ली। मर्सडीज-बेंज ने अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक EQA 2021 को दुनिया भर में पेश किया है। माना जा रहा है कि इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को टेस्ला के मॉडल वाई को टक्कर देने के लिए पेश किया गया है और यह मर्सडीज को युवा, शहरी ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करती है।

EQA एक तरह से GLA का पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक संस्करण है, जिसका उत्पादन जर्मनी में रस्ताट के कारखानों में और , और चीन के बीजिंग में होता है।

EQA 250 वर्जन में पेश, फ्रंट लुक नीले टिंट में डिटेल्स के साथ एलईडी हेडलाइट्स के बगल में बंद फ्रंट ग्रिल लाता है। जबकि पीछे की हाइलाइट लगातार दी गई टॉर्च है, जबकि साइडों में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए अलॉय व्हील्स दिखाई देते हैं।

