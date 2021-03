जल्द सीएनजी कार बाजार में आग लगाने को तैयार है Skoda Rapid, रेंज सुनकर उड़ जाएंगे होश

नई दिल्ली। जल्द ही भारत में स्कोडा रैपिड कॉम्पैक्ट सेडान के सीएनजी वेरिएंट के बाजार में आने की संभावना है। इस जानकारी की घोषणा हाल ही में कंपनी के बिक्री और विपणन निदेशक जैक हॉलिस ने एक ट्विटर यूजर के प्रश्न का उत्तर देते हुए की। हॉलिस ने पुष्टि की है कि कंपनी वर्तमान में स्कोडा रैपिड सेडान के सीएनजी वेरिएंट का परीक्षण कर रही है और जब उनके पास शेयर करने के लिए अधिक जानकारी होगी, इसके विवरण की घोषणा की जाएगी।

अपने एक ट्वीट में हॉलिस ने यह भी पुष्टि की कि कंपनी अगले 12 महीनों में चार नए मॉडल लॉन्च कर रही है, जो कि स्कोडा कुशक से शुरू होते हैं, जिसे 18 मार्च 2021 को पेश किया जाना है।

बता दें कि CNG स्टेशन पर रैपिड की टेस्टिंग की जासूसी तस्वीरें पहले ही ऑनलाइन आ चुकी हैं। हालांकि, यह पुष्टि नहीं की गई है कि रैपिड सीएनजी चार नए लॉन्च का हिस्सा होगी या नहीं, लेकिन, इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है।

इस साल स्कोडा नई पीढ़ी की ऑक्टेविया को लॉन्च करने के साथ-साथ पर्फामेंस बेस्ड ऑक्टाविया आरएस सेडान भी लॉन्च करेगी। ट्विटर पर जैक हॉलिस द्वारा पूछे गए यूजर के प्रश्नों ने मुख्य रूप से भारत में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बारे में अपनी चिंताओं पर अपनी आवाज उठाई, क्योंकि खासकर अब भारत में स्कोडा के डीजल मॉडल नहीं मिलते हैं।

इस प्रकार, रैपिड की तरह अपने अच्छी संख्या में बिकने वाले मॉडल में एक सीएनजी वेरिएंट जोड़ने से कंपनी के लिए एक स्मार्ट कदम बनने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर स्कोडा यहां तक कि नई-पीढ़ी की ऑक्टेविया के सीएनजी संस्करण को पेश करती है, जिसे ऑक्टेविया जी-टेक नाम दिया गया है, हालांकि हम यह नहीं मानते हैं कि यह कार जल्द ही भारत आएगी।

यूरोपीय बाजारों में विशेष रूप से बेची जाने वाली ऑक्टेविया जी-टेक अंडरबॉडी में स्थापित तीन टैंकों के साथ आता है जो कुल 17.33 किलोग्राम सीएनजी और 9-लीटर पेट्रोल टैंक के लिए काफी हैं और कुल मिलाकर 690 किमी की संयुक्त रेंज पेश करती है।

