Pravaig Extinction MK1: भारत की धमाकेदार फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक कार

नई दिल्ली। भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दौड़ में तेजी से आगे ले जाने के लिए बेंगलुरु की प्रवैग डायनेमिक्स ( Pravaig Dynamics ) अपनी पहली घरेलू निर्मित इलेक्ट्रिक कार लेकर आई है। ईवी स्टार्टअप ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर अगले साल लॉन्च होने से पहले भारत में पूरी तरह से बनाई गई एक्सटिंक्शन एमके 1 ( Extinction MK1 ) प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार का अनावरण किया।

हालांकि कंपनी द्वारा इसे लेकर किए गए कुछ दावे काफी भारी है, जो भारत समेत विदेशी ईवी निर्माताओं को चौंकाने के लिए काफी हैं। जैसे केवल एक बार यानी सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार? फॉक्सवैगन की ID.3 मुश्किल से अभी तक 500 किलोमीटर हासिल कर सकती है। टेस्ला मॉडल 3 के प्रदर्शन वेरिएंट द्वारा सिंगल चार्ज में 507 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है।

भारत में अब तक सर्वाधिक रेंज वाली ईवी यानी हुंडई कोना ईवी 452 किलोमीटर की अनुमानित रेंज के साथ आती है। एमजी जेडएस ईवी की रेंज 340 किलोमीटर है और यह अभी भी 500 किलोमीटर की रेंज में खुद को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है। यहां तक कि नई लॉन्च की गई मर्सिडीज EQC की रेंज महज 350 किलोमीटर है।

