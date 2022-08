नितिन गडकरी ने कहा पीछे बैठने वाले यात्रियों की सेफ़्टी भी जरूरी, जानिए कब से लागू होगा कारों में 6 Airbag का नियम

जनवरी महीने में, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक मसौदा अधिसूचना जारी किया था, जिसमें 1 अक्टूबर 2022 के बाद वाहनों को दो फ्रंट डुअल एयरबैग सामने की पंक्ति में बैठने वाले व्यक्तियों के लिए और दोनों तरफ कर्टन/ट्यूब एयरबैग को शामिल किया जाने को अनिवार्य करने की बात कही गई थी।

प्रतिकात्मक तस्वीर: When will 6 airbags in car rule be implemented