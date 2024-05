Career Courses: 12वीं के बाद क्या करें?…आर्ट्स या साइंस दोनों स्ट्रीम वाले छात्र कर सकते हैं ये कोर्स

(CBSE 12th Result 2024) जारी कर दिए हैं। ऐसे में छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 12वीं के बाद कौन सा करियर कोर्स (Career Courses After 12th In Hindi) चुनें। यदि आपने 12वीं में साइंस या फिर आर्ट्स लिया तो आप नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सीबीएसई समेत कई स्टेट बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परिणामजारी कर दिए हैं। ऐसे में छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 12वीं के बाद कौन सा करियर कोर्स (Career Courses After 12th In Hindi) चुनें। यदि आपने 12वीं में साइंस या फिर आर्ट्स लिया तो आप नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।

12वीं के बाद क्या करें (Career Courses After 12th In Hindi) नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने वाली है। लगभग सभी बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में छात्रों के मन में दुविधा होती है कि 12वीं के बाद क्या करें। आज के समय में नर्सिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 12वीं में जिन्होंने आर्ट्स लिया है, वो भी नर्सिंग की पढ़ाई कर सकते हैं।

एएनएम कोर्स क्या है? (What Is ANM Course)

एएनएम (ऑग्जीलियरी नर्सिंग मिडवाइफ) दो सालों का डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें सहायक नर्स और मिडवाइफ बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। एएनएम कोर्स की सलाना फीस 10,000-60,000 है।

जरूरी योग्यता: 10+2 अंग्रेजी के साथ आर्ट्स/साइंस से पास होना अनिवार्य है

आयु सीमा: न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष जीएनएम कोर्स क्या है? (What Is GNM Course) जीएनएम (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) 3.5 सालों का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसकी पढ़ाई करने के बाद आपको अस्पताल में नर्स की नौकरी मिलती है। ऐसे तो जीएनएम कोर्स का फीस आपके संस्थान पर निर्भर करता है। लेकिन आमतौर पर इस कोर्स की फीस 20,000 से शुरू होकर 1.5 लाख के करीब होती है।