अब नहीं लटकेगी सिर पर खतरे की तलवार! चुनें ये 10 Career Courses और रहें बेफ्रिक, AI आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी

Safe Career Courses In The World Of AI: AI ने कई लोगों की जॉब को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये खबर काम की है। हम आपको बताएंगे ऐसी 10 नौकरी के बारे में जहां AI की नहीं बल्कि स्किल्स की जरूरत पड़ेगी।

नई दिल्ली•Aug 26, 2024 / 06:25 pm• Shambhavi Shivani

Safe Career Courses In The World Of AI: ये बात सच है कि विज्ञान और तकनीक की तरक्की से हमारा जीवन सुविधाजनक हुआ है। लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। रोजगार की बात करें तो विज्ञान और तकनीक ने कितनों की जॉब छीनी है। प्राइवेट सेक्टर में AI के आने के बाद से भारी मार पड़ी है। तकनीक में हर दिन कोई न कोई बदलाव हो रहा है। ज्यादातर लोग अपने काम के लिए तकनीक पर निर्भर करते हैं। ऐसे में बाजार में AI की मांग बढ़ रही है और नौकरियां कम हो रही है। इन हालात में युवाओं का नौकरी के लिए चिंतित होना लाजिमी है। लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं, जहां अभी AI की पहुंच नहीं है।