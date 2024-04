Career Options: 12वीं के बाद पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स तो इन कोर्सेज में लें एडमिशन

जयपुरPublished: Apr 08, 2024 04:13:43 pm Submitted by: Shambhavi Shivani

Career Options After 12th In Commerce: कई छात्र कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो 12वीं के बाद अगर अपने मन का विषय चुनते हैं तो किस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। ऐसा ही कंफ्यूजन कॉमर्स स्ट्रीम चुनने वालों को भी होता है। ऐसे में कॉमर्स विषय को ध्यान में रखकर हम कुछ कोर्स बताएंगे-

Career Options After 12th In Commerce: 12वीं की पढ़ाई के बाद छात्रों के मन में भविष्य को लेकर कई सवाल आते हैं। उनके मन में सबसे बड़ी दुविधा यह होती है कि 12वीं के बाद कौन से विषय का विकल्प चुनें, जिससे उनका करियर बन सके। कई छात्र कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो 12वीं के बाद अगर अपने मन का विषय चुनते हैं तो किस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। ऐसा ही कंफ्यूजन कॉमर्स स्ट्रीम चुनने वालों को भी होता है। ऐसे में कॉमर्स विषय को ध्यान में रखकर हम कुछ कोर्स (Career Courses After 12th) बताने जा रहे हैं, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं।