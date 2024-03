Sarkari Naukri: कैसे बनें Income Tax Officer और क्या होगी सैलरी? यहां पढ़ें

युवाओं के बीच इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी बहुत लोकप्रिय है। दो तरीके से इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। इसमें एक है SSC CGL और दूसरा UPSC। आइए, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का तरीका, पात्रता और इस नौकरी में मिलने वाली सैलरी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

How To Be Income Tax Officer: सरकारी नौकरी पाना ज्यादातर लोगों का सपना होता है। ऐसे युवा जिनकी गणित पर पकड़ मजबूत होती है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में रूचि दिखाते हैं। युवाओं के बीच इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी बहुत लोकप्रिय है। साथ ही समाज में इस नौकरी वाले लोगों को काफी मान-सम्मान मिलता है। आज हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का तरीका, पात्रता और इस नौकरी में मिलने वाली सैलरी के बारे में विस्तार से जानेंगे।

क्या है इनकम टैक्स ऑफिसर? (Income Tax Officer Kya Hota Hai)

इनकम टैक्स ऑफिसर आयकर विभाग का एक अधिकारी होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है अपने अधिकार क्षेत्र में आयकरदाताओं द्वारा दायर आयकर रिटर्न (Income Tax Return) की शुद्धता सुनिश्चित करना। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत CBDT (Central Board of Direct Taxes) द्वारा इस पद के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता है। योग्यता (Eligibility For Income Tax Officer)

अगर आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पॉइंट्स को नोट कर लें- उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिस्टेंस एजुकेशन में भी ग्रेजुएशन की डिग्री मान्य है उम्र सीमा (Income Tax Officer Age Limit)

SSC CGL के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 30 वर्ष । वहीं आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। अगर आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पॉइंट्स को नोट कर लें-SSC CGL के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 30 वर्ष । वहीं आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है।

यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 32 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है। सैलरी (Income Tax Officer Salary)

इनकम टैक्स ऑफिसर की शुरुआती सैलरी 40 हजार से 60 हजार रुपये के बीच होती है। इसी के साथ इस पद के ऑफिसर को कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। समय के साथ सैलरी बढ़ती है। कैसे बनें इनकम टैक्स ऑफिसर? (Income Tax Officer Kaise Bane)

बता दें, दो तरीके से इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। इसमें एक है एसएससी सीजीएल और दूसरा यूपीएससी। आइए, विस्तार से जानते हैं- एसएससी सीजीएल (SSC CGL Se Income Tax Officer Kaise Bane) इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको SSC CGL की परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा हर साल होती है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती एसएससी द्वारा निकाली जाती है।

SSC CGL की परीक्षा 3 तीन चरणों में आयोजित की जाती है, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। टियर 1 लिखित परीक्षा होती है, टियर 2 के लिए वर्णनात्मक परीक्षा होती है और टियर 3 परीक्षा में कौशल की जांच होती है। सिलेबस (SSC CGL Syllabus) ऑनलाइन उपलब्ध है। यूपीएससी (UPSC Se Income Tax Officer Kaise Bane) आप यूपीएससी के माध्यम से भी इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर के तौर पर नौकरी पा सकते हैं।

