Career Options: 12वीं के बाद बनें टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, होगी लाखों की कमाई

क्या है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग? (Telecommunication Engineering Kya Hai)

टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए सूचना और डेटा का आदान-प्रदान होता है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (Telecommunication Engineering) में मोबाइल फोन, इंटरनेट, रेडियो या टेलीविजन के काम करने की तकनीक के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। इस तकनीक की मदद से संचार के नए और बेहतर आयाम खोजे जाते हैं। ऐसे में अगर आपकी रूचि तकनीक में है और आप कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना करियर 12वीं के बाद (Career Options After 12th) बना सकते हैं।

आज के समय में इस तकनीक का हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। इसकी मदद से हम लोगों से बातचीत कर पाते हैं, डाटा भेज पाते हैं और टीवी देख पाते हैं। चाहे वो मोबाइल नेटवर्क हो या फिर इंटरनेट कनेक्शन टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत हर क्षेत्र में होती है।

टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर कैसे बनें? (How to Become Telecommunication Engineer)

यदि आप टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12वीं में पीसीएम (Physics+Chemistry+Maths) का ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी है। इस परीक्षा के आधार पर आपको टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला मिलेगा। यहां आपको मोबाइल, इंटरनेट जैसी चीजों के लिए तकनीक बनाने के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स के तहत आपको उन विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर से जुड़े हों। बैचलर डिग्री के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, जिससे आपके पास अधिक जानकारी होगी। साथ ही भविष्य में रोजगार के बेहतरीन ऑप्शन मिलेंगे।

करियर स्कोप और सैलरी (Career Options After 12th In Telecommunication Engineering) दूरसंचार इंजीनियर

टेलीकम्युनिकेशन रिसर्चर

डाटा एनालिस्ट

कंप्यूटर ऑपरेटर

टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर

टेलीकॉम और पावर इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बनने के बाद आपके पास कई सारे करियर ऑप्शन होंगे। सरकारी प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिलते हैं। अलग-अलग पद के लिए अलग सैलरी फिक्स है। भारत में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बनने के बाद आपकी सैलरी लगभग 14 लाख सलाना हो सकती है।