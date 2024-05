JNU PG Admission 2024: पीजी कोर्स में लेना है दाखिला तो नोट कर लें आवेदन की अंतिम तारीख

आवेदन की अंतिम तारीख (Last Date For JNU PG Course) जेएनयू में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज (PG Courses In JNU) में दाखिला के लिए इच्छुक छात्र जल्द से जल्द आवेदन कर दें। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 मई 2024 है।

एमएससी- 55 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन डिग्री + सीयूईटी पीजी स्कोर

एमसीए- 55 प्रतिशत अंकों के साथ बीसीए, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, बीएससी, बीकॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री + सीयूईटी पीजी स्कोर

एमए- 50 प्रतिशत अंक के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री + सीयूईटी पीजी स्कोर

आवेदन शुल्क (JNU PG Fees 2024) जेएनयू के सभी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में आवेदन करने के लिए छात्रों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। अनारक्षित वर्ग, ईडब्लूएस और ओबीसी वर्ग के छात्रों को 300 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं एससी/एसटी और पीएच वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 150 रुपये का भुगतान करना होगा।