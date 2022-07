अवैध कॉलोनी में बनाया मकान, 25 साल में न सडक़ बनी न नाली

पांढुर्ना शहर की बंसोड़ कॉलोनी में 25 साल से मकान बनाकर रह रहे परिवारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यहां सडक़ व नाली निर्माण की मांग की है। बंसोड़ कॉलोनी अवैध है। इसलिए यहां विकास कार्य नहीं कराए जाते। करीब तीन दशक पहले सस्ते प्लॉट खरीदकर मकान बना चुके परिवार अब पछता रहे है। यहां के नागरिकों ने बताया कि नेता जब वोट मांगने आते है तो सडक़-नाली निर्माण कराने का वादा करते है, लेकिन आज तक किसी ने भी वादा पूरा नहीं किया।

छिंदवाड़ा/पांढुर्ना. शहर की बंसोड़ कॉलोनी में 25 साल से मकान बनाकर रह रहे परिवारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यहां सडक़ व नाली निर्माण की मांग की है। दरअसल बंसोड़ कॉलोनी अवैध है। इसलिए यहां विकास कार्य नहीं कराए जाते। करीब तीन दशक पहले सस्ते प्लॉट खरीदकर मकान बना चुके परिवार अब पछता रहे है। यहां के निवासी जीके सांडे, आरजी कालबांडे, रमेश उमाजी धारपुरे, विठ्ठल भांगे, राजू झलके, ज्योति आखरे, पंचानीक वालके, नामदेव कालबांडे, रमेश गडेकर, अविनाश डफरे, सुशील खराटे, मनोहर घोडे, राजू सोरते, विजय ठवले, सुरेश रिठे, ज्ञानेश्वर कोरडे सहित नागरिकों ने ज्ञापन में बताया कि नेता जब वोट मांगने आते है तो सडक़-नाली निर्माण कराने का वादा करते है, लेकिन आज तक किसी ने भी वादा पूरा नहीं किया। अब तय किया है कि कॉलोनी में मतदान का विरोध करेंगे।

इधर बड़चिचोली के ढाना मार्ग पर अब गड्ढे होने लगे हैं। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ज्यादा हो रही है। इनमें भारवाहक वाहन भी हैं। बड़े वाहन ढाना मार्ग बायपास होते हुए पांढुर्ना मार्ग पर आते जाते हैं। बड़े लोडिंग वाहनों के आवागमन से कई बार केबल, लाइन भी टूट जाती है। कुछ घंटों के लिए लाइट बंद रहती है । बिजली विभाग के कर्मचारी परेशान होते हैं। वही पिछली बारिश में क्षतिग्रस्त हुई डोल पुलिया की अभी तक सुध नहीं ली गई है।ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण शुरू करने व ढाना रोड पर गड्ढों की मरम्मत कराने की मांग की है। अभी गड्ढों में बारिश का पानी भरा रहने से हादसे का डर बना हुआ है।

House built in illegal colony, neither road nor drain built in 25 years