तीन साल बाद भी तानसी खदान को नहीं मिली एनओसी

कोयलांचल की मोआरी खदान बंद कर दी गई है। कन्हान क्षेत्र की अंतिम इकाई तानसी खदान पर तलवार लटक रही है। 2023 की शुरुआत में ही कन्हान क्षेत्र को पेंच में मर्ज होने की बात उठी थी। हालांकि शारदा खदान शुरू होने के कारण कन्हान बच गया। अब तानसी खदान पर वन विभाग की एनओसी का पेंच फंस रहा है।

Tansi mine did not get NOC even after three years