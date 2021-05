चित्रकूट जेल गैंगवार के बाद बड़ी कार्रवाई, सस्पेंड हुए जेल अधीक्षक और जेलर, अशोक कुमार सागर को बनाया नए जेल सुपरिटेंडेंट, देखें ट्रांसफर लिस्ट

Gangwar in Chitrakoot Jail in UP- Ashok Kumar Sagar new Jail Superintendent. गैंगवार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश पर जेलर और जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने दोनों की अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। इस मामले में विभागीय कार्रवाई के भी आदेश हैं।