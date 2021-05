चित्रूकट जेल गैंगवार: जेल के अंदर पहुंची पिस्टल, हुई फायरिंग, दो अपराधी खत्म, मारने वाला भी ढेर, जानें पूरा घटनाक्रम

Gangwar in Chitrakoot jail in UP - Three prisoners killed inside Chitrakoot jail. अपराधी अंशु दीक्षित ने सुबह के वक्त मौका पाते ही मेराज और मुकीम काला को पिस्टल से ढेर कर दिया। कहा जा रहा है कि अंशु उसके बाद भी अन्य कैदियों पर फायर करता रहा।