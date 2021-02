ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, तीनों फॉर्मेट से लिया संन्यास

नई दिल्ली। धुंआधार बल्लेबाजी के लिए क्रिकेट जगत में अपनी एक विशेष छवि बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। यूसुफ पठान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है।

उन्होंने ट्वीट में क्रिकेट को अलविदा कहते हुए अपनी फैमिली, दोस्तों, चाहने वालों और सभी देशवासियों को सपॉर्ट के लिए शुक्रिया कहा। यूसुफ पठान ने लिखा- मैं अपनी फैमिली, दोस्तों, प्रशंसकों, टीमों, कोचों और पूरे देश के समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बता दें कि यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 वनडे और 22 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेला है।

वहीं इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलते हुए युसूफ पठान ने 2010 में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया था। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंद पर शतक जमाया था। इससे पहले क्रिस गेल IPL में सबसे तेज शतक जमा चुके हैं। गेल के नाम 30 गेंद में शतक लगाने का रेकॉर्ड दर्ज है। 38 वर्षीय युसूफ भी दो बार की IPL खिताब विजेता कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) और एक बार की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स (RR) फ्रैंचाइजी के हिस्सा रहे हैं।

I thank my family, friends, fans, teams, coaches and the whole country wholeheartedly for all the support and love. #retirement pic.twitter.com/usOzxer9CE