Coronavirus : शास्त्री और हरभजन ने प्रधानमंत्री मोदी का किया समर्थन, देशवासियों से दीया जलाने की अपील की

नई दिल्ली : टीम इंडिया (Team India) के मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) और स्टार ऑफ स्पिनर हरभजन (Harbhajan Singh) सिंह ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के आह्वान का स्वागत किया है और देशवासियों से उनका साथ देने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार की सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों से अपील की कि वह रविवार की रात नौ बजे अपने घर की सभी लाइटें बंद कर दें और अपने घरों के दरवाजों या बालकनी में खड़े होकर नौ मिनट के लिए हाथों में दीये, मोमबत्ती या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर कोरोना के खिलाफ जंग में पूरे देश की एकजुटता दिखाएं।

शास्त्री बोले, नई ऊर्जा का निर्माण करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान का टीम इंडिय के कोच रवि शास्त्री ने भी समर्थन किया और ट्वीट किया, 'एकजुटता दिखाने के लिए 130 करोड़ लोगों से मेरी अपील है कि एक दीया, एक मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट पांच अप्रैल रात नौ बजे नौ मिनट के लिए जलाएं।' इसके आगे शास्त्री ने यह भी कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए आइए एक नई ऊर्जा का निर्माण करें।'

To reignite the united strength of 130 Crore people, let us light a lamp | a candle | torch | mobile flashlight at 9 pm for 9 minutes on Sunday - 5th April. Let’s build up a new energy to fight this #COVID crisis #IndiaFightsCorona #SocialDistancing - @narendramodi @ianuragthakur https://t.co/NNijTzDXnH

प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा

प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि इसके साथ ही लोगों को इस बात से भी सावधान किया कि इस दौरान वह एक जगह जमा न हों और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का पालन जरूर करना है। यह कोरोना की चेन को तोड़ने का एकमात्र विकल्प है।

हरभजन बोले, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का हरभजन सिंह ने भी समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट किया, 'घर पर ही रहकर हर आदमी को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है। हमें अपने टीम लीडर नरेंद्र मोदी पर गर्व है।' इसके आगे भज्जी ने कहा, 'अभी घर पर ही रहना है और सुरक्षित रहना है।' इसके अलावा टर्बनेटर ने यह भी कहा, 'पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं, लेकिन घर से ही जलाएं। गलियों में न निकलें प्लीज।'

every individual hs his own part to do 2 stay home.We r proud of our Team Leader @narendramodi Let’s all continue to Stay home & be Safe.5th April at 9pm for 9 mins all lights off.Candles,Diya,torch,mobile flash to use bt only from https://t.co/zRJULJmaHr Streets Show Please 🙏