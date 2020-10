Dhoni ने एक ही मैच में बनाए ये 3 धांसू रिकॉर्ड्स, संजू सैमसन का लिया अद्भुत कैच, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। आईपीएल सीजन 13 (IPL 13) का 37वां मुकाबला सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स (Chennai Super Kings Vs Rajasthan Royals) के बीच हुआ। इस मैच में राजस्थान (Rajasthan) ने चेन्नई (Chennai) को 7 विकेट से करारी मात दी। इस सीजन में खेले गए अब तक 10 मैचों में यह चेन्नई की 7वीं हार हुई। इस मैच में हार के साथ ही धोनी (Dhoni) की टीम की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद लगभग धूमिल सी हो गईं।

IPL 2020 CSK vs RR: राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया

धोनी ने बनाए ये रिकॉर्ड्स

भले चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान से मैच हार गई, लेकिन टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने एक ही मैच में अपने नाम 3 रिकॉर्ड्स कर लिए हैं। वे आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। वहीं, उन्होंने चेन्नई के लिए 4000 रन भी पूरे किए। इसके अलावा संजू सैमसन का कैच पकड़ने के साथ ही आईपीएल में अपने 150 शिकार पूरे किए।

ipl 2020 दूसरे सुपर ओवर में KXIP का धमाका, मुंबई इंडियंस के मुंह से छीनी जीत

कैच का वीडियो वायरल

मैच में दीपक चाहर की गेंद पर विकेट के पीछे खड़े धोनी ने संजू सैमसन का शानदार कैच लपका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चाहर भी धोनी के कैच को देखकर हैरान रह गए। राजस्थान के खिलाफ ने 28 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके लगाए, लेकिन उनके रन आउट पर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या धोनी बीस से उन्नीस हो गए हैं? क्या अब उन्हें आईपीएल से भी संन्यास ले लेना चाहिए? क्या वह इस सीजन में चेन्नई के अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने से निराश हैं?

KKR vs SRH IPL 2020 : कोलकाता की रोमांचक जीत, हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया

Oh my god! What a Catch by Thala Dhoni. 😱



The man behind the stumps never disappoints. ❤ #CSKvsRR pic.twitter.com/ffjeZWyW1g