इंस्टाग्राम के बाद ट्विटर पोस्टर से भी धोनी गायब, बीसीसीआई ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने को कहा

नई दिल्ली : ट्विटर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के प्रशसंकों की संख्या एक करोड़ 10 लाख (11 मिलियन ) पार कर गई। इस मौके पर बीसीसीआई ने ट्विटर पर टीम इंडिया (Team India) के प्रमुख खिलाड़ियों का पोस्टर शेयर कर अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस पोस्टर में कई नवोदित और महिला खिलाड़ियों को जगह दी गई, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) नजर नहीं आए। इसे बीसीसीआई की ओर से महेंद्र सिंह धोनी को एक और दिया गया झटका माना जा रहा है। इससे एक सप्ताह पहले इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या एक करोड़ 30 लाख (13 मिलियन ) पार करने पर भी बीसीसीआई ने एक पोस्टर शेयर किया था। उसमें भी धोनी को जगह नहीं दी गई थी।

आठ खिलाड़ियों को दी गई जगह

BCCI के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर आठ प्रमुख महिला और पुरुष क्रिकेटरों को जगह दी गई है। इसमें बोर्ड ने टीम इंडिया के पुरुष क्रिकेटरों में कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह को जगह दी है तो वहीं महिला क्रिकेटरों में कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और पूनम यादव को पोस्टर पर जगह दी गई है।

As we celebrate our growing community on Twitter, do not forget to practice social distancing.#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/sowVlHKbnv