सचिन के बाद कोहली ने लॉकडाउन में बाहर निकलने वालों से की अपील, बोलें- देश के साथ ईमानदारी नहीं

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण देशभर में 21 दिन का लगाए गए लॉकडाउन का पालन कुछ लोग करते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बात को लेकर पहले सचिन तेंदुलकर ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा था कि यह छुट्‌टी नहीं है, यह बहुत संवेदनशील समय है। घर में रहें। अगर कोरोना आग है तो उसे भड़काने वाली हवा हम हैं। अब शुक्रवार को टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी इस बात पर नाराजगी जताई कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वह स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह को मानें।

बोले, खिलाड़ी नहीं, भारतीय होने के नाते कर रहा हूं बात

विराट कोहली ने ट्विटर पर वीडियो डालकर लोगों से कहा, 'मैं विराट कोहली आज आपसे एक खिलाड़ी होने के नाते नहीं, बल्कि एक भारतीय होने के कारण बात कर रहा हूं। मैंने बीते कुछ दिनों में जो कुछ देखा। लोगों की भीड़, सड़क पर घूमते लोग। कर्फ्यू का पालन न करना, लॉकडाउन का पालन न करना। यह देख कर मुझे लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'यह लड़ाई उतनी साधारण नहीं है, जितनी दिखती है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार ने हमें जो भी दिशा-निर्देश दिए हैं, उसका पूरी ईमानदारी से पालन करें। यह सोचें कि अगर आपकी लापरवाही से आपके परिवार में किसी को यह बीमारी हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा।'

Please wake up to the reality and seriousness of the situation and take responsibility. The nation needs our support and honesty. pic.twitter.com/ZvOb0qgwIV