नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने बहुत कम समय में क्रिकेट में बड़ा नाम कमाया है। अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर कोहली ने 29 साल की उम्र में भी वो मुकाम हासिल कर लिया है, जो कई दिग्गज पूरी जिंदगी खपाने के बाद भी नहीं कर पाते। आज के समय में कोहली को चाहने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में हैं। जो भारत के साथ-साथ विदेशों में भी फैले है। लेकिन क्या आपको पता है कि विराट कोहली क्रिकेट मैदान के अंदर किसे अपना हीरो मानते है?

इस दिग्गज को अपना हीरो मानते है कोहली -

इंडियन प्रीमियर लीग के जारी 11वें संस्करण के दौरान रॉयल चैंलेजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने एक बड़ा खुलासा किया। कोहली ने बेंगलोर में ऑडी आरएस 5 कूपे कार की लॉचिंग सेरेमनी में यह बताया कि वे मैदान के अंदर किसे अपना हीरो मानते हैं? लॉचिंग प्रोग्राम में कोहली ने कहा कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मैदान के अंदर मेरे हीरो हैं। भारतीय कप्तान कोहली ने कहा कि मैदान में मेरे पसंदीदा हीरो सचिन तेंदुलकर ही हैं। मुझे उनसे काफी प्रेरणा मिली है।

वीडियो में देखें कैसे कोहली ने ऑडी कार को किया लॉन्च-

The #AudiRS5 Coupe is here to reset the bar for Sport and what a sports car can be. #NothingtoProve via @AudiIN pic.twitter.com/WnMWvnqrsE