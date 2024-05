ENG vs PAK 2nd T20: बर्मिंघम में आज तक नहीं हारा पाकिस्तान, बटलर की सेना बदल पाएगी कहानी? जानें कहां देखें लाइव

ENG vs PAK 2nd T20 Live Telecast: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 4 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान का रिकॉर्ड शानदार रहा है। जानें इस मैच को भारत में कहां लाइव देख सकते हैं।

नई दिल्ली•May 23, 2024 / 06:26 pm• Vivek Kumar Singh

ENG vs PAK Live in India: इंग्लैंड और पाकिस्तान (England vs Pakistan) की टीमें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 (ICC Men’s T20 World Cup 2024) से पहले एक दूसरे की ताकत आजमाने के लिए तैयार है। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो जाने के बाद दूसरे मुकाबले पर सभी की नजर टिकी है। यह मैच 25 मई को बर्मिंघम में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान ने अब तक 2 टी20 मैच खेले हैं और दोनों में जीत हासिल की है। ऐसे में बाबार आजम (Babar Azam) की सेना इस मैदान पर अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखने उतरेगी तो जोस बटलर (Jos Buttler) एंड कंपनी जीत के साथ अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना चाहेगी।

ENG vs PAK 2nd T20 मैच कब खेला जाएगा? इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (England vs Pakistan) के बीच दूसरा टी20 मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। इस मैच को भारतीय क्रिकेट फैंस शाम 7 बजे से लाइव देख सकते हैं। ENG vs PAK 2nd t20 Live Streaming कहां देखें? इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (England vs Pakistan) के बीच दूसरे टी20 मुकाबले को भारत में प्रसारण का अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के पास है। ऐसे में भारत में रहने वाले फैंस इस मैच को सोनी लिव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग और सोनी स्पोर्ट्स के टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। ENG vs PAK के लिए पाकिस्तान की टी20 टीम सैम अयूब, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम (कप्तान), फखर जमान, आजम खान (विकेटकीपर), इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, उस्मान खान, हसन अली , हारिस रऊफ, आगा सलमान, अबरार अहमद और इरफान खान। ENG vs PAK के लिए इंग्लैंड की टी20 टीम जोस बटलर (विकेटकीपर और कप्तान), फिल साल्ट, जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रुक और बेन डकेट, मोईन अली, लियम लिविंग्सटन, विल जैक्स, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, क्रिस जोर्डन, रीस टॉप्ली, मार्क वुड, आदिल रशीद और टॉम हार्टले।