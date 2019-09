राहुल द्रविड़ के साथ रवि शास्त्री की तुलना प्रशंसकों को नहीं आई रास, भड़के

बेंगलूरु : टीम इंडिया बेंगलूरु में है। वहां उनकी मुलाकात भारतीय क्रिकेट टीम के महानतम बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले राहुल द्रविड़ से हुई। इस मौके पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने शुक्रवार को टीम इंडिया के साथ राहुल द्रविड़ की एक तस्वीर ट्वीट की। इस तस्वीर में राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीर ट्वीट कर बीसीसीआई ने लिखा- जब भारतीय क्रिकेट के दो महान खिलाड़ी मिले। इस कैप्शन को देखकर टीम इंडिया के प्रशंसक भड़क गए और उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ रवि शास्त्री को महान बताने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

प्रशंसकों ने बीसीसीआई और शास्त्री को कर दिया ट्रोल

टीम इंडिया के प्रशंसकों ने बीसीसीआई का राहुल द्रविड़ से रवि शास्त्री की तुलना करना पसंद नहीं आया और उन्होंने इन दोनों की जमकर क्लास लगा दी। शुभम ने लिखा कि राहुल द्रविड़ ने कई प्रतिभाशाली युवा दिए हैं। जबकि रवि शास्त्री ने उन्हें बरबाद किया है। इन दोनों के बीच का अंतर बताते हुए लिखा लीजेंड राहुल द्रविड़ सर और लीजेंड रवि दारुवाला शास्त्री। एक ने लिखा एक वॉल है और दूसरा टैंकर। इसी तरह एक और प्रशंसक ने लिखा कि उनका सिर्फ एक हीरो है द्रविड़। इनकी तुलना किसी और से न की जाए। इसी तरह अन्य कई प्रशंसकों ने इस ट्वीट पर जवाब देकर राहुल द्रविड़ की तुलना शास्त्री से करने पर बीसीसीआई पर अपनी भड़ास निकाली।

When two greats of Indian Cricket meet 🤝 pic.twitter.com/Vj3bAeGr8y