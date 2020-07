बढ़ते Coronavirus मामले पर चिंतित Harbhajan Singh बोले, जल्दी ही हर दिन एक लाख लोग होंगे संक्रमित

नई दिल्ली : पिछले तीन महीने के दौरान भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें दिन-ब-दिन तेजी आती जा रही है। गुरुवार को भारत के लिए बहुत भयावह दिन रहा। महज 24 घंटे में 45 हजार 720 से भी ज्यादा मामले सामने आए। इतना ही नहीं इन्हीं 24 घंटों में 1129 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में भारत में संक्रमित होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक समस्या है। इसका कारण शायद यह रहा कि सरकार सरकार थोड़ी देर से जगी थी, जब कोरोना संक्रमण के मामले भारत में काफी तेजी से फैलने लगे थे, तब सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। इसके बाद जब कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे थे, तब सरकार ने इसे हटा लिया। हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने देश में रोज-ब-रोज बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा ट्वीट कर कहा- कोरोना मरीजों की संख्या बहुत जल्दी प्रतिदिन एक लाख तक पहुंच जाएगा... किसी को चिंता है?

It’s gonna be 1 lakh per day soon.. anyone care ??? https://t.co/ndFcwvZFeY