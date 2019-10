हार्दिक पांड्या एक बार फिर विवाद में, जहीर खान का उड़ाया मजाक

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेलने में व्यस्त है। इस सीरीज में भारत के दो खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हैं। बुमराह स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं तो वहीं हार्दिक पांड्यर ने लंदन में कमर की निचले हिस्से की सर्जरी कराई है। इस बीच वह फिर विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने भारत के दिग्गज पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान का उनके जन्मदिन पर मजाक उड़ाया है। इसे लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है।

जहीर के प्रशंसकों ने हार्दिक का उड़ाया मजाक

बता दें कि सोमवार सात अक्टूबर को जहीर खान का 41वां जन्मदिन था। इस पर क्रिकेटर समेत देश-दुनिया से उनके तमाम प्रशंसक सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे थे। सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों में हार्दिक पांड्या भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में बधाई दी, वह जहीर के प्रशंसकों को पसंद नहीं आया। उन्होंने हार्दिक को अहंकारी बताया और कहा कि अगर यही रवैया रहा तो एक दिन उनका करियर खत्म हो जाएगा।

हार्दिक ने ऐसे दी जहीर को जन्मदिन की बधाई

हार्दिक पांड्या ने ट्वीट कर जहीर खान को जिस अंदाज में बधाई दी, उसमें प्रशंसकों को उनका घमंड नजर आया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जहीर खान को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह जहीर की गेंद पर सिक्स मारते दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- जन्मदिन मुबारक जहीर। जैसा मैंने इस वीडियो में किया है, उम्मीद है आप भी ऐसा ही करेंगे। इसके बाद तो जहीर के प्रशंसकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हार्दिक को विनम्र बनने की सलाह दे डाली।

Happy birthday Zak ... Hope you smash it out of the park like I did here 🤪😂❤️❤️ @ImZaheer pic.twitter.com/XghW5UHlBy