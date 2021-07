ICC T20 Rankings : भुवनेश्वर और चहल ने लगाई छलांग, कोहली और राहुल जस के तस

नई दिल्ली। आईसीसी ने ताजा टी20 रैकिंग (icc t20 rankings) जारी कर दी है। इसमें भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और स्पिनर युजवेंद्र चहल की रैकिंग में सुधार हुआ है। वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और केएल राहुल (KL Rahul) पांचवें और छठे स्थान पर कब्जा जमाए हुए हैं। जबकि ये दोनों खिलाड़ी श्रीलंका में खेल रही टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं। गौरतलब है कि भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar kumar) ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टी20 मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। इसी की बदौलत वह तेज बॉलरों की लिस्ट में 16वें स्थान पर पहुंच गए।

चहल को मिला 10 पायदान का फायदा

लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में काफी किफायती गेंदबाजी की है, जिसकी बदौलत उन्हें 10 पायदा मिला है और वह अब 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत दूसरे पर हैं। टी20 बल्लेबाजों की रैकिंग में रोहित शर्मा नहीं खेलने के कारण 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि शिखर धवन 38 गेंद में 46 रन की पारी की बदौलत 29वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

वनडे रैकिंग में कोहली और रोहित टॉप 10 में

वनडे रैंंकिंग की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम उनसे पीछे हैं। जबकि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों की रैंकिंग में 7वें स्थान पर काबिज एकमात्र भारतीय हैं। ऑलराउंडरों की लिस्ट में रविंद्र जडेजा नौवे स्थान पर बरकरार हैं।

