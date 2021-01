विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप : आस्ट्रेलिया टॉप पर, भारत दूसरे नंबर पर

नई दिल्ली। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंकतालिका में शीर्ष दो स्थानों पर कायम है। भारतीय बल्लेबाजों ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें और आखिरी दिन सोमवार को बेहतरीन प्रदर्शन कर मैच ड्रॉ करा दिया।

वीडियो में जानिए, राहुल द्रविड़ और विजेता पेंढारकर की लव स्टोरी की अनसुनी कहानी

भारत दूसरे स्थान पर काबिज

आईसीसी ने मैच के बाद ट्वीट करते करते हुए कहा, सिडनी में एक अविश्वसनीय मुकाबले ने दोनों टीमों को आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की अंकतालिका में शीर्ष दो स्थानों को बनाए रखने में मदद की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 0.2 प्रतिशत का अंतर है।आईसीसी ने हाल ही में अंक प्रणाली को हटाकर प्रतिशत प्रणाली लागू की थी, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत सारे मैच नहीं हो सके थे।

अश्विन-विहारी ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, मोंगिया-तेंदुलकर के बाद आया नाम

न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद अधिकतम 120 अंक हासिल किए थे। इसके अलावा उसने वेस्टइंडीज को भी दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया था। कीवी टीम अब 0.70 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत 70.2 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे, जबकि ऑस्ट्रेलिया 73.8 प्रतिशत अंकों के साथ पहले स्थान पर है।

हनुमा के करियर को संजीवनी दे सकती है 161 गेंदों की खूंटा गाड़ पारी

An incredible battle in Sydney has helped both teams retain the top two spots in the ICC World Test Championship standings.



A difference of 0.2% between India and New Zealand 👀#WTC21 #AUSvIND pic.twitter.com/xEszUOMWCV