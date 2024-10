IND vs BAN 2nd T20: दिल्ली में ही बांग्लादेश ने टीम इंडिया को हराकर जीता था पहला टी20, जानें कितनी बार पड़ोसियों ने छुड़ाए हैं भारत के छक्के

IND vs BAN Head To Head in T20I: साल 2009 से लेकर अब भारत और बांग्लादेश के बीच 16 मैच खेले गए हैं, जिसमें से मेहमान टीम को सिर्फ एक बार जीत मिली है। 15 मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल की है।

नई दिल्ली•Oct 08, 2024 / 07:03 pm• Vivek Kumar Singh

IND vs BAN Head To Head in T20I: दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच को देश की धीमी पिचों में से एक माना जाता था, लेकिन पिछले साल हुए वनडे विश्‍व कप से पहले पिच में कई बदलाव हुए जिससे विश्‍व कप और आईपीएल में यहां ढेरों रन बने थे। ऐसे में विस्‍फ़ोटक बल्‍लेबाज़ों से सजी हुई भारतीय टीम बांग्‍लीादेश के ख़‍िलाफ़ दूसरे टी20 में भी अपना दबदबा बरक़रार रखते हुए सीरीज़ में अजेय बढ़त लेने के इरादे से उतरेगी। तेज गेंदबाज मयंक यादव ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था और कोटला तो उनका होम ग्राउंड है। ऐसे में वह यहां पर कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह का टीम का लाइन अप है, उसमें कोई भी बल्‍लेबाज़ एंकर की भूमिका वाला नहीं है। ऐसे में बांग्‍लादेश की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। साथ ही अगर पिच पर स्पिनरों के लिए थोड़ी-बहुत मदद रही तो वरूण चक्रवर्ती की फिरकी एक बार फिर से बांग्लादेशी बल्लेबाज़ों को परेशान कर सकती है।