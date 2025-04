MI vs SRH Head to Head: मुंबई पड़ेगी भारी या हैदराबाद मारेगी बाजी, जानें दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

MI vs SRH Head to Head Stats: आईपीएल 2025 में गुरुवार 17 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इस अहम मैच से पहले आपको बताते हैं कि अब तक कौन किस पर भारी पड़ा है?

MI vs SRH Head to Head Stats in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में गुरुवार 17 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच महत्‍वपूर्ण मैच खेला जाएगा। हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली एमआई जहां 6 में से दो मैच जीतकर चार अंकों के साथ 7वें पायदान पर है तो वहीं पैट कमिंस के नेतृत्‍व वाली सनराइजर्स हैदराबाद 6 में से दो मैच जीतकर चार अंकों के साथ 9वें स्‍थान पर है। हैदराबाद का नेट रन रेट माइनस में है। दोनों ही टीम अपने पिछले मुकाबले जीतकर लय में लौटी हैं। ऐसे में फैंस को कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि अब तक दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है?