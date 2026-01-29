29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Ranji Trophy 2025-26: सनत सांगवान का शतक, दिल्ली ने बनाये 221 रन, विदर्भ ने यूपी को 237 पर रोका

सनत सांगवान (118) और वैभव कांडपाल की उनके साथ शतकीय साझेदारी की बदौलत दिल्ली ने गुरुवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मुकाबले में मुंबई के खिलाफ 221 का स्कोर बनाया और उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई का दिन का खेल समाप्त होने के समय 13 रन पर एक विकेट झटक लिया। आज यहां [&hellip;]

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 29, 2026

सनत सांगवान ने रणजी ट्रॉफी में शतक जड़ा (photo - BCCI domestic)

सनत सांगवान (118) और वैभव कांडपाल की उनके साथ शतकीय साझेदारी की बदौलत दिल्ली ने गुरुवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मुकाबले में मुंबई के खिलाफ 221 का स्कोर बनाया और उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई का दिन का खेल समाप्त होने के समय 13 रन पर एक विकेट झटक लिया।

आज यहां टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने अपना पहला विकेट ध्रुव कौशिक (सात) के रूप में गंवा दिया। उन्हें तुषार देशपांडे ने बोल्ड आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये वैभव कांडपाल ने सनत सांगवान के साथ पारी को संभाला।

दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिय 100 रनों की साझेदारी हुई। 38वें ओवर में शम्स मुलानी ने वैभव कांडपाल (32) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद मोहित अवस्थी ने तीन विकेट झटक कर दिल्ली को झकझोर दिया।

आर्यन राणा (10), कप्तान आयुष डोसेजा (शून्य) और सुमित माथुर (दो) रन बनाकर आउट हुये। 70वें ओवर में शम्स मुलानी ने सनत सांगवान को आउटकर दिल्ली के बड़े स्कोर की उम्मीद को तोड़ दिया। सनत सांगवान ने 218 गेंदों में 11 चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 118 रनों की पारी खेली।

प्रणव राजवंशी (39) ने कुछ देर संघर्ष किया। वह नौंवें विकेट के रूप में आउट हुए। 77वें ओवर में मोहित अवस्थी ने मनी ग्रेवाल (शून्य) को आउट कर दिल्ली की पारी को 221 पर समेट दिया। मुंबई के लिए मोहित अवस्थी ने पांच विकेट लिये।

तुषार देशपांडे और शम्स मुलानी को दो-दो विकेट मिले। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने दिन का खेल समाप्त होने के समय एक विकेट पर 13 रन बना लिये है। अखिल हरवाड़कर नाबाद चार और तुषार देशपांडे बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद थे।

पंजाब के नौ विकेट पर 303 रन

मोहाली: एक अन्य मैच में पंजाब ने अभिजीत गर्ग (81) और इमनजोत सिंह चहल (नाबाद 77) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर दिन का खेल समाप्त होने के समय कर्नाटक के खिलाफ नौ विकेट पर 303 रन बना लिये है। कर्नाटक के लिए विद्याधर पाटिल और श्रेयस गोपाल ने तीन-तीन विकेट लिये। मोहसिन खान को दो विकेट मिले। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

गुजरात के सात विकेट पर 267

अगरतला: अन्य मैच में गुजरात ने कप्तान मनन हिंगराजिया (नाबाद 98), जयमीत पटेल (69) और प्रियेश पटेल (52) की अर्धशकीय पारियों के दम पर स्टंप्स के समय तक त्रिपुरा के खिलाफ सात विकेट पर 267 रन बना लिये है। त्रिपुरा के लिए मणिशंकर मूरासिंह ने तीन विकेट लिये। अभिजीत सरकार और संदीप सरकार को दो-दो विकेट मिले।

हर्ष दुबे (छह विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत विदर्भ ने गुरुवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मुकाबले के पहले दिन उत्तर प्रदेश को 237 रनों के स्कोर पर रोकने के बाद स्टंप्स तक बिना कोई विकेट खोए 33 रन बना लिये। यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी उत्तर प्रदेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 109 के स्काेर तक अपने छह विकेट गंवा दिये थे।

माधव कौशिक (चार), अभिषेक गोस्वामी (14), कप्तान आर्यन जुयाल (12), आदित्य शर्मा (18), सिद्धार्थ यादव (19) और शिवम शर्मा एक रन बनाकर आउट हुये। ऐसे संकट के समय ध्रुव जुरेल और शिवम मावी की जोड़ी ने पारी को संभाला और सातवें विकेट के लिए 92 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर की ओर ले गये।

59वें ओवर में यश कदम ने शिवम मावी 57 गेंदों में (47) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। 63वें ओवर में हर्ष दुबे ने शतक की ओर बढ़ रहे ध्रुव जुरेल को आउटकर उत्तर प्रदेश को बड़ा झटका दिया। ध्रुव जुरेल ने 122 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 96 रनों की पारी खेली। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पारी 68.5 ओवरो में 237 के स्कोर पर सिमट गई। कार्तिक यादव 17 रन बनाकर नाबाद रहे। विदर्भ के लिए हर्ष दुबे ने छह विकेट लिये।

प्रफुल हिंगे, नचिकेत भूटे,पार्थ रेखड़े और यश कदम ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी विदर्भ ने दिन का खेल समाप्त होने के समय बिना किसी नुकसान के 33 रन बना लिये है। अमन मोखाड़े (नाबाद 19) और सत्यम भोयर (नाबाद 13) क्रीज पर मौजूद हैं।

महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को 187 पर समेटा

महाराष्ट्र ने राजवर्धन हंगारगेकर (पांच विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर मध्य प्रदेश को 187 पर समेटने के बाद दिन का खेल समाप्त होने के समय दो विकेट पर 52 रन बना लिये है।

गोवा 279/8

एक अन्य मैच में गोवा ने सुयश प्रभुदेसाई (86), यश कासवंकर (नाबाद 50) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत केरल के खिलाफ आठ विकेट पर 279 रन बना लिये है। केरल के लिए अंकित शर्मा ने पांच विकेट लिये। एनपी बासिल को दो विकेट मिले। सचिन बेबी ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

Ranji Trophy 2025-26: सनत सांगवान का शतक, दिल्ली ने बनाये 221 रन, विदर्भ ने यूपी को 237 पर रोका
क्रिकेट

खेल

