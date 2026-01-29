‘कोहली से अभी बात की और हम दोनों…’ विराट का नाम लेकर अश्विन को ट्रोल कर रहा था यूजर, भारतीय दिग्गज ने दिया करारा जवाब

राजीव ने आगे लिखा, 'याद रखिए 2021 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे और भारत 120 रन भी नहीं बना पाया था। वैसे, रोहित शर्मा ने अश्विन को टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए चुना था, जब वे टी20 टीम का हिस्सा भी नहीं थे, 2023 वनडे वर्ल्ड कप स्क्वॉड में भी शामिल किया, जब वे भारत के वनडे सेटअप से दूर थे, वे अच्छे दोस्त हैं और विराट कोहली ने उन्हें 2021 इंग्लैंड टेस्ट टूर में बिठाया था और 2017 में व्हाइट बॉल सेटअप से बाहर किया था, लगता है वे ग्रज रखते हैं। अब वे पूरी तरह एक तरफा नैरेटिव चला रहे हैं और विराट की तारीफ सिर्फ तब करते हैं जब विराट 100 बनाते हैं, क्योंकि तब आपको तारीफ करनी पड़ती है वरना आपको ट्रोल किया जाएगा।"