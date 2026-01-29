29 जनवरी 2026,

गुरुवार

‘कोहली से अभी बात की और हम दोनों…’ विराट का नाम लेकर अश्विन को ट्रोल कर रहा था यूजर, भारतीय दिग्गज ने दिया करारा जवाब

अश्विन ने राजीव के पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि उन्होंने विराट से बात की और दोनों ने ऐसे "क्लिकबेट फैन वॉर" पर जमकर हंसी मजाक किया। साथ ही राजीव को "धन्यवाद" दिया कि उन्हें विराट से बात करने और बॉन्डिंग का मौका मिला।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 29, 2026

R Ashwin on Kuldeep Yadav

भारतीय पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन। (फोटो सोर्स: IANS)

Ravichandran Ashwin: पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वे अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर अपने विचार, क्रिकेट एनालिसिस, और पर्सनल ओपिनियन खुलकर शेयर करते हैं। हाल ही में टी20 विश्व कप 2024 को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद 'राजीव' नाम के एक यूजर ने उन पर विराट कोहली को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए ट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अश्विन ने उसका इतना शानदार और मजेदार जवाब दिया कि उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया।

विराट फैन ने अश्विन को ट्रोल करने की कोशिश की

दरअसल राजीव ने एक्स पर लिखा, " रवींद्र अश्विन ने फिर से अप्रत्यक्ष रूप से विराट कोहली पर हमला किया और टी20 में रोहित शर्मा को हाइप किया। उन्होंने कहा, "हां, हमने 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल में जीत हासिल की, लेकिन हम उस मैच में आसानी से हार रहे थे, हम जीते बुमराह की शानदार गेंदबाजी और सूर्यकुमार यादव के कैच की वजह से, वरना दक्षिण अफ्रीका जीत जाता। हम रूढ़िवादी क्रिकेट खेलते थे, न कि इसलिए कि हम चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद को विकसित नहीं कर पाए थे। लेकिन रोहित शर्मा ने 2022 एडिलेड सेमीफाइनल के बाद खेल बदल दिया, और उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप से पहले भी इसे बदलने की कोशिश की थी, और कई लोगों ने रोहित की आलोचना भी की।"

लगाया कोहली को नज़रअंदाज़ करने का आरोप

राजीव ने आगे लिखा, 'मेरा कमेंट - मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली की पारी को कितना कम करके आंक रहे हैं, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच जीता था। उन्होंने कहा कि हम बुमराह और स्काई के कैच की वजह से जीते, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि फाइनल में स्काई ने बल्ले से क्या किया। उन्होंने कहा कि हम मैच हार रहे थे लेकिन बुमराह ने कमबैक कराया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि भारत 34/3 पर था और विराट कोहली ने स्कोर को 176 तक पहुँचाया, अगर विराट नहीं होते तो लड़ने लायक स्कोर भी नहीं होता, जीतने की तो बात ही छोड़िए।"

अश्विन पर लगाया विराट से ग्रज रखने का आरोप

राजीव ने आगे लिखा, 'याद रखिए 2021 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे और भारत 120 रन भी नहीं बना पाया था। वैसे, रोहित शर्मा ने अश्विन को टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए चुना था, जब वे टी20 टीम का हिस्सा भी नहीं थे, 2023 वनडे वर्ल्ड कप स्क्वॉड में भी शामिल किया, जब वे भारत के वनडे सेटअप से दूर थे, वे अच्छे दोस्त हैं और विराट कोहली ने उन्हें 2021 इंग्लैंड टेस्ट टूर में बिठाया था और 2017 में व्हाइट बॉल सेटअप से बाहर किया था, लगता है वे ग्रज रखते हैं। अब वे पूरी तरह एक तरफा नैरेटिव चला रहे हैं और विराट की तारीफ सिर्फ तब करते हैं जब विराट 100 बनाते हैं, क्योंकि तब आपको तारीफ करनी पड़ती है वरना आपको ट्रोल किया जाएगा।"

अश्विन ने दिया करारा जवाब

अश्विन ने राजीव के पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि उन्होंने विराट से बात की और दोनों ने ऐसे "क्लिकबेट फैन वॉर" पर जमकर हंसी मजाक किया। साथ ही राजीव को "धन्यवाद" दिया कि उन्हें विराट से बात करने और बॉन्डिंग का मौका मिला। अश्विन ने लिखा, "अभी-अभी विराट से 'Rajiv1841' की चिंता के बारे में बात की, जिसमें अप्रत्यक्ष हमले वाली बात थी। हम दोनों ने इस बात पर खूब हंसा कि सोशल मीडिया पर ऐसे क्लिकबेट वाले फैन वॉर कैसे चलते हैं। हमें बात करने और बॉन्डिंग करने का एक अच्छा कारण देने के लिए धन्यवाद।"

Published on:

29 Jan 2026 01:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 'कोहली से अभी बात की और हम दोनों…' विराट का नाम लेकर अश्विन को ट्रोल कर रहा था यूजर, भारतीय दिग्गज ने दिया करारा जवाब
Story Loader

