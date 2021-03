IND v ENG : गिलक्रिस्ट के बाद ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बने ऋषभ पंत

नई दिल्ली। भारतीय टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत में टेस्ट शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने इंग्लैंड (England) के खिलाफ मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को 101 रन की पारी खेली और अपने कॅरियर का तीसरा शतक जड़ा। पंत से पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलिक्रस्ट कर चुके हैं जिन्होंने इन देशों में टेस्ट में शतक जड़ा है। इस बीच पंत सर्वाधिक शतक जड़ने वाले भारत के तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। यह शतक जड़ने के साथ ही उन्होंने भारत के एक अन्य विकेटकीपर रिद्धिमान साहा की बराबरी कर ली जिन्होंने 50 टेस्ट मैचों में तीन शतक जड़े हैं। इस सूची में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहले स्थान पर हैं जिन्होंने 144 पारियों में टेस्ट में छह शतक जड़े हैं।

🇦🇺 Adam Gilchrist

🇮🇳 Rishabh Pant



The only two wicket-keepers to score Test hundreds in England, Australia and India. pic.twitter.com/bGE11xsZTo